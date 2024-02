Bei Hamburg: Transporter steht komplett in Flammen

Größerer Einsatz der Feuerwehr östlich von Hamburg: In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht zu Sonntag ein Sprinter komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt.

Um kurz nach 1 Uhr gingen die ersten Notrufe in der Leitzentrale ein: Ein Transporter an der Straße Am Schleusenkanal würde brennen, große Flammen aus dem Motorraum schlagen.

Feuerwehr öffnet Motorhaube und Beifahrertür

Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, bestätigte sich das Gemeldete. Der Sprinter einer gegenüberliegenden Firma stand komplett in Flammen. Die Retter setzten sich ihre Atemschutzmasken auf, löschten mit Wasser und öffneten mit einem Spreizer die Motorhaube und die Beifahrertür, um an Glutnester zu gelangen. Zwischenzeitlich wurde ein Tanklöschfahrzeug mit zusätzlichem Wasser und Löschschaum angefordert.

Das könnte Sie auch interessieren: 26-Jähriger hingerichtet: „Ich habe so lange abgedrückt, bis die Trommel leer war“

Als das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Kräfte den Transporter mit einer Wärmebildkamera. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Im Anschluss übernahm die Polizei. Sie hat Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher: „Die Ursache ist noch unklar.“ Man werde auch die Möglichkeit einer gezielten Brandstiftung überprüfen. (dg)