Bei Hamburg: Betrunkener Jeep-Fahrer rammt Motorrad – Biker schwer verletzt

In Halstenbek (Kreis Pinneberg) ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Der Fahrer eines Jeeps hat beim Abbiegen einen Motorradfahrer gerammt. Der Biker wurde bei dem Crash schwer verletzt. Der Jeep-Fahrer war betrunken.

Laut Polizei bog der Fahrer (56) eines Jeeps gegen 20.15 Uhr von der Bartelstraße in die Dockenhudener Chaussee ab. Dabei nahm er einem von links herannahenden Motorradfahrer (20) die Vorfahrt. Die schwere Maschine des Bikers krachte gegen den Geländewagen.

Motorradfahrer mit Notarzt in Klinik

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an, weil zunächst angenommen wurde, dass der Biker unter dem schweren Geländefahrzeug eingeklemmt sei. Dies bestätigte sich zum Glück nicht. Der 20-Jährige war jedoch schwer verletzt und kam in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Schrecklicher Unfall: Kind stürzt aus dem sechsten Stock

Bei dem 56-Jährigen Jeep-Fahrer stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest und ließen ihn pusten. Ergebnis: 1,17 Promille.