Ein Streit im Hinterhof einer Bar in Elmshorn (Kreis Pinneberg) endete am frühen Samstagmorgen tödlich. Einer der Kontrahenten hatte im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer gezogen und auf sein Gegenüber eingestochen. Nun gibt es neue Erkenntisse zu dem Fall.

Wie die Polizeidirektion Itzehoe am Samstagabend mitteilte, gehen die Beamten der Mordkommission sowie die Staatsanwaltschaft nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der tatverdächtige 19-jährige Elmshorner „in einer Notwehrsituation gehandelt“ hat. Die genauen Hintergründe der Tat seien aber noch zu ermitteln. Weitere Details könnten nicht mitgeteilt werden.

Die Messerstecherei ereignete sich gegen 6 Uhr im Hinterhof einer Bar an der Holstenstraße. Wie eine Polizeisprecherin in einer Pressemitteilung erklärte, geriet hier ein 19-Jähriger mit einem älteren Mann (36) in Streit. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt. Laut Polizei zog der 19-Jährige ein Messer und griff damit seinen Kontrahenten an.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Verletzte nach Streit mit Messer in Hamburg

Ein Toter nach Streit auf Hinterhof bei Hamburg

Ein alarmierter Notarzt versuchte das Opfer zu reanimieren. Vergeblich – der Mann starb noch an der Einsatzstelle an seinen schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter floh zunächst vom Tatort, konnte aber später in seiner Wohnung festgenommen werden.

Polizisten und Beamte der Mordkommission haben den Tatort weiträumig abgesperrt, um Spuren zu sichern. Dazu wurde auch ein Sichtschutz-Zaun aufgestellt.