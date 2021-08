Bei einer Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft am Bargkoppelstieg in Hamburg sind Samstagabend zwei Männer verletzt worden. Beide erlitten leichte Schnittwunden, wohl im Verlauf eines Messerkampfes.

Die Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 21 Uhr alarmiert und kamen mit einem Großaufgebot am Tatort an. Die beiden Männer wurden vor Ort von Sanitätern behandelt, genau wie eine unbeteiligte Frau, die wohl angesichts des Blutverlustes beider Männer einen Schwächeanfall erlitt. Alle kamen laut Polizei ins Krankenhaus.

Hamburg: Zwei Verletzte nach Streit mit Messer

Ein dritter Mann, der vorläufig als Tatverdächtiger eingestuft wird und ebenfalls an der Messerstecherei beteiligt gewesen sein soll, wurde im Laufe des Einsatzes festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Kripo hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)