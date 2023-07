Bei Hamburg: Mann zieht sich wiederholt aus und befriedigt sich vor Spaziergängern

Die Polizei sucht einen Mann, der sich in Schenefeld (Kreis Pinneberg) bei Hamburg wiederholt vor Passanten entblößt und sich dabei sexuell befriedigt hat. Am Mittwoch haben die Beamten ein Phantombild veröffentlicht.

Es zeigt den laut Zeugenaussagen etwa zwischen 1,75 Meter großen Mann im Portrait. Die Kopfform des zwischen 40 und 50 Jahre alten Gesuchten ist verhältnismäßig schmal und die Nase recht groß. Oft, so sagten Zeugen aus, trug er bei den Taten eine dunkle Basecap und eine blaue Jacke.

Ähnliche Fälle schon davor gemeldet

Der letzte gemeldete Fall ist von Ende April: Zur Mittagszeit soll er in einem Gebüsch an der Lindenallee masturbiert haben – vor den Augen einer Spaziergängerin. Schon in den Vormonaten waren ähnliche Fälle gemeldet worden, bei denen sich „die Personenbeschreibung des Unbekannten zumindest teilweise deckte“, so ein Polizeisprecher. Einen Zusammenhang der Taten könne entsprechend nicht ausgeschlossen werden.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters führten, haben die Beamten nun ein Phantombild des Gesuchten veröffentlicht. Hinweise an: Tel. 04101 2020. (dg)