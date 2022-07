Tote bei Hamburg: Frauen kamen durch Messerstiche ums Leben

Zwei Frauen sind am Samstagmittag tot in einer Wohnung in der Elmshorner Innenstadt (Kreis Pinneberg) gefunden worden. Sie wurden mit einem Messer getötet. Der mutmaßliche Täter wurde noch am gleichen Tag verhaftet.

Die beiden in Elmshorn tot gefundenen Frauen kamen durch Messerstiche ums Leben. Die Tat sei in den Mittagsstunden des Samstags verübt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Itzehoe am Montag mit. Der nahe dem Tatort gefasste 29-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Elmshorn: Polizei nimmt Verdächtigen am Samstag fest

Gegen ihn hatte das Amtsgericht Itzehoe am Sonntag Haftbefehl wegen zweifachen Mordes erlassen. Der Tatverdächtige stammt den Angaben zufolge wie die beiden Frauen im Alter von 19 und 23 Jahre aus Eritrea.

Der 29-Jährige, der in Baden-Württemberg wohnt, war noch am Samstag festgenommen worden. Bei dem Beil, das die „Bild“ anfangs als mögliche Tatwaffe gehandelt hatte, handelte es sich den Angaben zufolge um ein Einsatzgerät der Polizei.

Die beiden Leichen waren am frühen Samstagnachmittag in einer Wohnung in der Elmshorner Innenstadt gefunden worden. Der Notarzt habe nur noch den Tod der beiden Frauen feststellen können. (dpa/fbo)