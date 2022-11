Bei Hamburg: Geldautomat in Wohnhaus gesprengt – Täter auf der Flucht

In Reinbek (Kreis Stomarn) wurde in der Nacht zu Montag ein Geldautomat gesprengt. Bewohner der Wohnungen darüber wurden von der heftigen Explosion geweckt und riefen die Polizei.

Gegen drei Uhr morgens versuchten die Täter offenbar mit Festsprengstoff, den Geldautomaten in einer SB-Filiale der Sparkasse zu sprengen. Die Filiale befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Möllner Landstraße.

Mutmaßliche Täter flohen in Richtung Glinde

Durch die Explosion wurden der Geldautomat und der Raum komplett zerstört. Teile der Fassade flogen meterweit auf die Straße. Verletzt wurde niemand – die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. An das Bargeld in dem Geldautomaten kamen die Täter jedoch nicht heran. Augenzeugen beobachteten drei dunkel gekleidete Männer, mutmaßlich die Täter, die sich mit einem Fluchtfahrzeug in Richtung Glinde entfernten. Die sofort eingeleitete Fahndung erstreckte sich auch auf benachbarte Bundesländer.

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 110 an die Polizei zu wenden oder eine Polizeidienststelle aufzusuchen.