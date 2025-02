Bei Hamburg: Frau wird von Auto gegen Wand gedrückt

Schwerer Unfall in Großhansdorf (Kreis Stormarn) bei Hamburg: Am Eilbergweg ist am Samstag eine Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Die Frau war ersten Angaben der Polizei nach als Fußgängerin unterwegs, als die Fahrerin eines Renaults die Kontrolle verlor und über den Gehweg fuhr. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der Frau, die dadurch gegen den Eingang eines dortigen Wohngebäudes gedrückt wurde. Auch eine Tür ging dabei zu Bruch.

Schwer verletzt, aber ansprechbar

Diverse Zeugen alarmierten die Polizei und Feuerwehr, der Unfallort wurde abgesperrt. Rettungskräfte stellten einen Sichtschutz auf, damit die Frau behandelt werden konnte. Ein Hamburger Notarzt war per Helikopter eingeflogen worden. Die 65-Jährige kam ins Krankenhaus, war ob ihrer schweren inneren Verletzungen aber noch ansprechbar.

Die Unfallermittler der Polizei nahmen ihre Arbeit auf und sprachen mit Zeugen, die den Unfall selbst aber wohl nicht gesehen haben. Die Beamten wollen nun versuchen, den Ablauf des Unfalls zu rekonstruieren, entscheidend wird die Aussage der noch nicht befragten Fahrerin sein: Sie hatte Schocksymptome erlitten und wurde ebenfalls behandelt.

Geprüft wird ebenfalls, ob die Fahrerin – eine ältere Frau – die Kontrolle möglicherweise beim Einparken verlor, denn vor dem Unfallort befinden sich Parkplätze. Ein Polizeisprecher: „Die Ermittlungen dauern an.“ (dg/röer)