E-Scooter-Fahrer stürzt in Hamburg – kurze Zeit später ist er tot

Einsatz in Eidelstedt: Ein Mann ist am frühen Samstagmorgen von einem E-Scooter gestürzt und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Die Polizei ermittelt.

Um kurz vor 7 Uhr entdeckte ein Passant den Mann in der Grünanlage am Furtweg: Er habe im Gebüsch gelegen, begraben von seinem E-Scooter, soll der Zeuge gegenüber den Beamten ausgesagt haben. Der etwa 40-Jährige sei nicht ansprechbar gewesen.

Kripo ermittelt: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Sturz in Hamburg

Die von dem Zeugen alarmierten Polizisten zogen Rettungskräfte dazu. Sie versorgten den Mann und brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb. Wie lange er zuvor im Gebüsch lag, ist unbekannt.

Die Polizisten sperrten den Unfallort ab und suchten nach Spuren. Auch der E-Scooter wurde dabei untersucht. Ob der Mann möglicherweise alkoholisiert gefahren war, könne man nicht sagen, so ein Polizeisprecher. Die Kripo habe die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. (dg)