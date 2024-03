Bei Hamburg: Frau verliert Kontrolle über Mercedes – schwer verletzt

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine Frau hatte die Kontrolle über ihren Mercedes verloren und war dann gegen einen Baum und eine Steinmauer gekracht. Sie kam schwer verletzt in eine Klinik.

Laut Polizei kam es gegen 7 Uhr in der beschaulichen Wohnstraße am Weißdornweg zu dem Unfall. Aus bislang ungeklärter Ursache sei eine 66-Jährige mit ihrem Mercedes von der Straße abgekommen. Nahezu ungebremst fuhr der Wagen dann gegen einen Baum, einen Gartenzaun und eine Steinmauer.

Mercedes-Fahrerin lebensgefährlich verletzt

Rettungskräfte befreiten die Fahrerin aus dem Wagen. Nachdem sie vom Notarzt versorgt worden war, kam sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Ein Hund, der auch im Wagen war, wurde ebenfalls schwer verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden.

Die Polizei sicherte den Unfallort für die Dauer der Rettungsarbeiten ab und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.