Bei Hamburg: Feuerwehr warnt wegen Großfeuer – Türen und Fenster geschlossen halten

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Norderstedt ist am Dienstagnachmittag erheblicher Sachschaden entstanden.

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war der Brand offenbar gegen 14.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des unbewohnten Gebäudes an der Hökertwiete ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell bis auf das Dach über.

Schwere Löscharbeiten für die Feuerwehr

Aufgrund der starken Rauchentwicklung lösten die Einsatzkräfte eine Warnung über die App NINA für die Bevölkerung aus. Zwei Trupps durchsuchten das Gebäude nach möglichen Bewohnern.

Das könnte Sie auch interessieren: Krebs-Angst nach Großbrand im Hamburger Süden

Im Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass das Gebäude zur Zeit unbewohnt ist. Rund 60 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. Die enge und kurvige Wohnstraße erschwerte dabei den Zugang zum Brandort. Mit Hilfe einer Drehleiter öffneten die Einsatzkräfte das Dach, um letzte Glutnester zu löschen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (joto)