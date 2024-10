Die 1400 Quadratmeter große Obsthalle im Hamburger Süden brannte lichterloh – meterhoch waren die Flammen am dämmernden Nachthimmel zu sehen. Das Feuer war so stark, dass die Rauchsäule sogar bis in das 30 Kilometer entfernte Kollmar (Kreis Steinburg) zu erkennen war. Der Sachschaden geht in die Millionen. Das Feuer ist längst gelöscht, die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben aber immer noch mit dem Brand zu tun – Laboranalysen haben Erschreckendes ergeben.