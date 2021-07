Die Feuerwehr hat am späten Samstagabend ein in Flammen stehendes Auto am Speckenkamp in Barsbüttel (Kreis Stormarn) gelöscht. Zuvor waren die Retter aber zu einer falschen Adresse gelotst worden.

Zunächst bekam die Feuerwehr die Meldung, es gebe einen Flächenbrand auf der A1, dann hieß es, es hätte einen Unfall gegeben und dass eine Person eingeklemmt sei. „Wir mobilisierten daraufhin weitere Kräfte“, so ein Sprecher.

Bei Hamburg: Feuerwehr löscht in ein Graben gerutschtes Auto

Doch an der Adresse in Stapelfeld war weder ein Feuer noch ein Unfall. In der Nähe war aber eine Rauchwolke zu sehen. Und tatsächlich: Am Speckenkamp, einem Wirtschaftsweg der A1 in Barsbüttel, stand ein Auto in Flammen, das zuvor offenbar in einen Graben gerutscht war. „Wir löschten mit Schaum“, teilte der Sprecher ferner mit.

Für den Löscheinsatz musste die A1 kurzzeitig gesperrt werden. Eine Frau, mutmaßlich die Fahrerin des betroffenen Kombis, wurde von Sanitätern und einem Notarzt behandelt. Das Fahrzeug brannte komplett aus und musste später abgeschleppt werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Noch sind die Hintergründe unklar. (dg)