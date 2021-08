An der Autobahn A7 musste am frühen Samstagnachmittag eine Person von der Feuerwehr aus dem zweiten Stock eines Reisebusses gerettet werden. Bei der betroffenen Person war es zu einem medizinischen Notfall gekommen und sie war nicht mehr in der Lage, die Treppe des Busses allein hinunterzukommen.

Der Reisebus mit 30 Insassen hielt auf dem Autobahnparkplatz Bönningstedt, wo eine Erste Hilfe geleistet wurde. Da die Person aber auf der Rückbank der oberen Etage saß und von dort nicht heruntergebracht werden konnte, musste der Rettungsdienst die Feuerwehr zur Hilfe holen.

An der A7: Feuerwehr rettet Bus-Passagier

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt musste mit insgesamt 23 Kräften ganze Sitzreihen sowie eine Fensterscheibe aus dem Bus entfernen, um die Person mithilfe einer Drehleiter aus dem Bus holen zu können. Von der Alarmierung der Feuerwehr bis zur Rettung der Person dauerte es mehr als 40 Minuten. Der Rettungsdienst brachte sie schließlich schnellstmöglich in ein naheliegendes Krankenhaus. (prei)