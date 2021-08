Notbremsung mit Folgen! Weil ein Busfahrer am Freitagnachmittag von einem anderen Auto geschnitten wurde, kam es in Harburg zu einem Großeinsatz – mehrere Rettungswagen rückten an. Auch die Polizei war im Einsatz. Es gab mehrere Verletzte. Zwei Kinder kamen in die Klinik.

Der Einsatz beginnt gegen 17.30 Uhr. Am Harburger Ring ist zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus in Richtung Schloßmühlendamm unterwegs. „In Höhe der Goldtschmidtstraße hätte ein Pkw dem Bus dann die Vorfahrt genommen, der Busfahrer musste eine Notbremsung einleiten“, teilte ein Polizist der MOPO mit.

Vorfahrt genommen: Kind nach Bus-Notbremsung in Klinik

Eine Familie, die im Bus saß, wurde aus ihren Sitzen gerissen. Der Vater (38) und die Mutter (33) erlitten Prellungen. Ihr Sohn (6) wurde schwerer verletzt und kam nach rettungsdienstlicher Versorgung in eine Klinik. Der Harburger Ring war für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.