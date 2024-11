Bei Hamburg: Einschränkungen auf der A23 – drei Wochen lang!

Achtung Staugefahr: Auf der Autobahn A23 kommt es im Bereich der Auffahrt Halstenbek-Krupunder wochenlang zu Einschränkungen. Die Sperrung beginnt schon in wenigen Tagen.

Am Montag geht es los. Bis zum 23. Dezember ist die A23 dann rund um die Auffahrt Halstenbek-Krupunder nur eingeschränkt befahrbar. Die zwei Überholspuren werden wegen Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Außerdem wird die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h reduziert, heißt es in einer Mitteilung.

Grund für die Sperrung sind neue Stromkabel, die im Bereich der Autobahn verlegt werden. Die Bohrarbeiten hierfür laufen zwar unter der Erde, aber der Bohrer muss überirdisch überwacht werden. Nur so könne der richtige Bohrverlauf sichergestellt werden. (mp)