Der Hansaplatz in St. Georg – ein ewiger Brennpunkt. Illegale Prostitution und Drogenhandel florieren, immer wieder kommt es zu gewaltvollen Zwischenfällen. Zuletzt am Mittwochabend: ein Wirt wurde von einem Betrunkenen so heftig angegriffen, dass er im Krankenhaus landete (MOPO berichtete). Versuche der Politiker, die Situation dort zu verbessern und den Platz aufzuwerten, schlugen fehl. Auch ständige Polizeipräsenz half bislang nicht. Wie geht es am Hansaplatz weiter?