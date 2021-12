Bei einem Unfall in Mühlenrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei Hamburg ist am Montagabend eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt worden. Sie musste von Feuerwehrleuten aus dem verbeulten Wrack befreit werden.

Mit einer speziellen Schere und einem Spreizer öffneten die Einsatzkräfte das Dach und zogen die Frau dann behutsam aus dem Volkswagen. Mit schweren Verletzungen wurde sie ins Unfallkrankenhaus Boberg nach Hamburg gebracht.

Bei Hamburg: Eine Frau nach Unfall im Auto eingeklemmt

Zuvor soll sie versucht haben, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, auf einer Grundstücksauffahrt an der Dorfstraße zu wenden. Ein silberner Mercedes prallte dann fast ungebremst in die VW-Fahrerseite. Auch im Mercedes wurden bei dem Unfall zwei Menschen verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Einige Feuerwehrleute kümmerten sich bei dem Einsatz um die Verletzten, die anderen sicherte die Unfallstelle, leuchtete sie aus und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Polizei sperrte derweil die Straße und nahm mehrere Zeugenaussagen auf. Die zwei Unfallfahrzeuge wurden noch am Abend abgeschleppt.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. (dg)