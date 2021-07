Am Kirchweg in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) bei Hamburg ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Feuer gekommen – schon wieder. Es war der dritte Brand innerhalb einer Woche, alle am Kirchweg und in einem Umkreis von nur 50 Metern. Diesmal loderten Flammen im Dachgeschoss eines unbewohnten Einfamilienhauses.

Mehrere Anwohner hatten um kurz nach 1 Uhr den Notruf abgesetzt. Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren machte sich auf dem Weg, insgesamt rund 80 Kräfte. Einige gingen mit Atemschutzmasken ins Innere des Hauses, um sicher zu gehen, dass sich wirklich keine Menschen im Gebäude befinden. Ein Sprecher: „Niemand war im Haus.“

Bei Hamburg: Drei Brände innerhalb einer Woche – Zufall?

Da akute Einsturzgefahr bestand, zogen sich die Retter aus dem Gebäude zurück und konzentrierten sich nur noch auf die Löschung von außen. Die Retter verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser. Einer ihrer Kollegen verletzte sich bei dem Einsatz. „Nach 45 Minuten waren die Flammen gelöscht“, so der Sprecher. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten hätten sich aber noch bis in die frühen Morgenstunden hingezogen.

Erst am vergangenen Wochenende hatte es in einem Neubau direkt neben dem unbewohnten Haus gebrannt, einige Tage später dann in einem Keller nur wenige Meter weiter. Die Kripo hatte bereits nach dem ersten Brand ihre Arbeit in dem Fall aufgenommen. Die Beamten schließen eine Verbindung der dreo Brände und vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Hinweise an: Tel. 040 528060.