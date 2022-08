Großbrand bei Hamburg: Dachstuhl in Flammen – zwei Verletzte

Bei einem Dachstuhlbrand in Wedel (Kreis Pinneberg) hat es am Dienstagabend zwei Verletzte gegeben. Das Feuer war in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Der Dachstuhl wurde so stark beschädigt, dass er von Kräften des Technischen Hilfswerk (THW) abgetragen werden musste.

Gegen 22.45 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete Rauch und Flammen aus dem Dach eines Hauses in der Mühlenstraße.

Als die ersten Retter mit dem Löschzug am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen in den Himmel. Sie forderten Verstärkung an.

Großbrand bei Hamburg: Zwei Verletzte bei Dachstuhlbrand

Rund 140 Retter waren die ganze Nacht lang im Einsatz. Auch am Mittwochmorgen war die Feuerwehr immer noch damit beschäftigt kleine Brandnester zu löschen. Mehrere Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zwei von Ihnen kamen vorsorglich in eine Klinik.

Der Schaden geht in die Hunderttausende Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.