Bei Hamburg: Bekiffter Autofahrer will der Polizei davonrasen

Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, lieferte sich ein bekiffter VW-Fahrer eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Um ungefähr 12 Uhr am Sonntag wollten Streifenpolizisten den silbernen Golf an der Elmshorner Peterstraße anhalten. Doch der Fahrer und sein Beifahrer (beide 25) flohen in dem Wagen, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Autobahn im Norden: Mercedes überschlägt sich und geht in Flammen auf

Der Fahrer raste mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei gefährdete er in der Kirchenstraße einen Radfahrer, der von seinem Fahrrad auf den Gehweg springen musste, um dem Golf auszuweichen.

An der Kreuzung Kirchenstraße/Schulstraße fuhr der Golf über eine rote Ampel. Schließlich sprangen die Männer in der Schulstraße aus dem Pkw und flüchteten zu Fuß weiter.

Beifahrer entwischt – Polizei bittet um Hinweise

In Elmshorn schnappte die Polizei den Fahrer des Wagens – der Beifahrer entwischte allerdings. Er trug einen roten Pullover, eine dunkle Weste und schwarze Adidas-Turnschuhe. Nach einem Urintest stellte sich bei dem Fahrer heraus, dass er zuvor gekifft hatte. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei ermittelt weiterhin und sucht unter anderem den Radfahrer; Hinweise an die Polizei Elmshorn unter Tel. (04121) 80 30.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall im Norden: Hamburger Motorradfahrer schwer verletzt

Für den Fahrer besteht unter anderem der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Pkw-Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (mp)