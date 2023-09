Bei Hamburg: An Demenz erkrankter Mann vermisst

Seit Montagmittag wird Manfred D. aus Norderstedt (Kreis Segeberg) vermisst. Der 78-Jährige ist an Demenz erkrankt.

Zuletzt wurde Manfred D. am Montag gegen 13 Uhr in der Straße Spann in Norderstedt gesehen.

Norderstedt: Manfred D. (78) seit Montag vermisst

Aufgrund einer „zunehmenden Demenz“ hat der 78-Jährige Probleme laut Polizei mit der zeitlichen und örtlichen Orientierung, hieß es. Die Polizei vermutet, dass Manfred D. zu Fuß unterwegs ist.

Er wird als 1,62 Meter groß beschrieben, er hat graue und sehr kurze Haare, trägt einen grauen

Vollbart und ist schlank.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 528 060, unter dem Notruf 110 oder an jeder Dienststelle entgegen. (fbo)