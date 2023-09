Ein Autofahrer hat am Dienstag in Hamburg eine Person auf dem Gehweg angefahren – direkt vor einem Krankenhaus in Volksdorf. Der Fußgänger wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.35 Uhr auf der Straße Wiesenkamp/Ecke Haselkamp. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, fuhr ein älterer Mann mit seinem Mercedes auf den Gehweg und erfasste dort eine Person.

Hamburg: Fußgänger vor Krankenhaus angefahren

Nach Angaben eines Reporters vor Ort wollte der Autofahrer wenden und wurde offenbar von einer anderen Autofahrerin bedrängt. Die Polizei prüfte die Fahrtauglichkeit des Mannes.

Die Person auf dem Gehweg wurde durch den Unfall zwischen dem Auto und einem Baum eingeklemmt und schwer an den Beinen verletzt. Informationen zu Alter oder Geschlecht lagen am Mittag noch nicht vor.

Diverse Mitarbeiter einer Klinik in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle versorgten den Unfallverursacher und die verletzte Person vor Ort. Sie wurde anschließend in das Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Der Wiesenkamp war für rund 30 Minuten für den Verkehr gesperrt. Gegen 11 Uhr gaben die Beamten die Fahrbahn wieder frei. (fbo)