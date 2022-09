Bei Hamburg: 24-jährige Heidi N. vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei in Wedel (Kreis Pinneberg) sucht öffentlich nach der 24-jährigen Heidi N. und bittet dringend um Mithilfe – die junge Frau befinde sich „möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand“.

Zuletzt wurde sie in der Nacht zu Sonntag gegen 1.45 Uhr im Bereich der Wedeler Bahnhofstraße gesehen. Von dort habe sie sich zu Fuß entfernt, so ein Polizeisprecher. „Sie bedarf vermutlich der medizinischen Hilfe.“

Wedel bei Hamburg: 24-jährige Heidi N. vermisst

Die Frau aus Donaueschingen (Baden-Württemberg) ist laut Polizei ungefähr 1,60 Meter groß, schlank, trägt wohl eine rote Adidas-Jogginghose und einen schwarzen Pulli. Ihre geflochtenen Haare sind zu einem Zopf gebunden.

„Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei in der Nacht führten nicht zum Auffinden der Vermissten“, sagte der Sprecher weiter. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind unklar. Auch mit wem sie zuletzt zusammen war, ist den Angaben nach unbekannt. Hinweise an: Tel. 04103 50180 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)