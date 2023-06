Bei Hamburg: 13-Jährige seit Tagen vermisst

Eine 13-Jährige aus Heidgraben (Kreis Pinneberg) wird seit Montag vermisst. Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach ihr.

Ievangelina F. hört laut Polizei auf den Rufnamen „Eva“. Sie wurde als vermisst gemeldet, nachdem sie nach einem Krankenhausaufenthalt in Elmshorn entgegen einer Absprache nicht in eine Elmshorner Einrichtung, in der sie lebt, zurückgekehrt ist.

Heidgraben: Polizei sucht vermisste 13-Jährige

Möglicherweise benötigt die 13-Jährige medizinische Hilfe, hieß es. Hinweise auf Straftaten liegen den Ermittler:innen nicht vor.

Ievangelina F wirkt den Angaben zufolge wie 16 Jahre alt, ist circa 1,70 Meter groß und hager. Sie hat dunkle Augen und könnte eine beigefarbene Hose, ein bauchfreies Oberteil und Sneaker getragen haben. Außerdem trägt sie ein Nasenpiercing. Ihre Haare sollen – im Gegensatz zum Bild, mit dem die Polizei nach der Vermissten sucht – aktuell blondiert sein.

Hinweise zum Verbleib der 13-Jährigen oder zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel. (04101) 2020, unter dem Notruf 110 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen. (fbo)