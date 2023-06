Bewusstlos in der Ostsee: Vater droht zu ertrinken – Sohn (12) wird zum Lebensretter

Am Südstrand von Großenbrode (Kreis Ostholstein) wäre am Mittwochnachmittag beinahe ein Mann ertrunken. Der 36-Jährige war beim Baden in der Ostsee bewußtlos geworden. Zum Lebensretter wurde sein 12-jähriger Sohn.

Laut Polizei sei der Vorfall gegen 15 Uhr passiert. Ein 36-Jähriger aus dem Sauerland, der mit seinem Sohn im Urlaub war, sei in die Ostsee gegangen.

Wohl aufgrund einer Vorerkrankung habe er das Bewusstsein verloren. Sein 12-jähriger Sohn erkannte die Gefahr und kam seinem Vater zur Hilfe.

Sohn hält den Kopf des Vaters über Wasser

Er hielt den Kopf über Wasser und schrie um Hilfe. Daraufhin aufmerksam gewordene Rettungsschwimmer der DLRG sprangen in die Fluten, zogen den Mann aus dem Wasser und begannen sofort mit der Wiederbelebung. Mit Erfolg. Der 36-Jährige kam in eine Klinik und ist inzwischen außer Lebensgefahr.