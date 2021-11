Baumfäll-Aktion nach YouTube-Anleitung geht schief

Per YouTube-Anleitung und mit einer geliehenen Kettensäge wollte eine 25-Jährige in Schleswig-Hostein eine Tanne fällen – doch dies ging im doppelten Sinne schief. Die junge Frau hatte sich die Säge geliehen, weil der etwa zehn Meter hohe Baum den Nachbarn störte.

„Das Ergebnis entsprach nicht ganz dem des Videotutorials“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Denn: Während der Arbeiten am Mittwoch drohte die zwischen zwei Einfamilienhäusern stehende Tanne in die falsche Richtung zu stürzen.

Die Feuerwehr musste anrücken, um größeren Schaden zu verhindern. Sie sicherte den Baum mit einem Stahlseil. Mittels Drehleiter und Kettensäge entfernten Einsatzkräfte Äste und kürzten die Tanne um bis zu zwei Drittel. Das letzte Drittel stürzte jedoch um und beschädigte ein Sichtschutzelement. Verletzt wurde niemand. Das Fazit der Polizei: „Der Anruf bei einer Fachfirma wäre in diesem Fall die bessere Option gewesen.“ (mp/dpa)