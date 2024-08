Baum stürzt auf Gleise: Hunderte Passagiere im Norden gestrandet

Auf der Strecke zwischen Hamburg und Lübeck mussten etwa 420 Reisende am Mittwochnachmittag stundenlang in einem stehenden Zug ausharren. Gegen 16 Uhr war ein Baum auf die Strecke gestürzt, in Brand geraten und hatte die Oberleitung derart beschädigt, dass lange kein Zug fahren konnte.

Der Baum fiel kurz hinter Reinfeld (Kreis Stormarn) auf die Oberleitung und fing Feuer. Dadurch kam es zu einem kompletten Stromausfall. Die Passagiere harrten bei offenen Fenstern in dem unklimatisierten Zug aus. Erst gegen 18.30 Uhr konnten sie den endlich verlassen, wurden evakuiert und auf Busse verteilt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte der MOPO mit, dass der nun leere Zug wahrscheinlich noch bis 21 Uhr auf den Gleisen stehen werde.

Etwas später dann eine gute Nachricht: Wenigstens der Streckenabschnitt zwischen Reinfeld und Lübeck war ab kurz nach 19 Uhr wieder befahrbar. Er wird nun wechselseitig benutzt, bis die Strecke wieder ganz repariert ist. Dadurch komme es nur noch zu kleinen Verzögerungen im Bahnverkehr, sagte der Sprecher. (prei)