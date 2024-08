Die Fahrgeschäfte standen am frühen Morgen noch still, da fuhren mehrere Mannschaftswagen auf dem Dom vor: große Razzia auf dem Hamburger Dom! Hintergrund: Einigen der Schausteller auf dem Heiligengeistfeld wird Betrug im großen Stil vorgeworfen. Polizeikräfte aus Hamburg und deren Kollegen aus Kiel hielten den überraschten Schaustellern den Durchsuchungsbeschluss des Landgerichts Kiel vor die Nase. Doch was genau war da los?