Bauern blockieren Aldi-Lager – und kippen Mist auf die A7-Auffahrt

Nachdem der Blockade-Krimi der Landwirte im Hamburger Süden am Dienstagmorgen unter anderem mithilfe eines anrückenden Autokrans beendet wurde, versperrten in der Nacht zum Mittwoch zahlreiche Trecker die Zentrallager von Supermärkten im Umland.

Ab 20 Uhr am Dienstagabend rollten zahlreiche Traktoren nach Neumünster, um dort das neue Edeka-Zentrallager für Lkw-Fahrer zu blockieren. Wenige Kilometer weiter versperrten Landwirte die Zufahrt für das Bartels-Langness Lager, das die Warenhaus-Kette Famila betreibt.

Landwirte blockieren Zufahrt von Supermarkt-Lagern

Laut Angaben eines Reporters vor Ort warteten aufgrund von Blockaden auch beim zweiten großen Edeka-Zentrallager in Neumünster und beim Aldi-Zentrallager in Nortorf zahlreiche Lkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen stundenlang auf der Straße.

Bauern haben in der Nacht unter anderem ein Zentrallager des Discounterriesen Aldi blockiert. Danfoto Bauern haben in der Nacht unter anderem ein Zentrallager des Discounterriesen Aldi blockiert.

Erst als die Polizei in Nortorf angerückt sei, so beschreibt es der Reporter, hätten die Landwirte die Lkw aufs Werkgelände fahren lassen. Anschließend hätten sie ihre Blockade wieder geschlossen. Laut einer Sprecherin der Polizei Neumünster wurde die Aktion um 2 Uhr morgens in Neumünster und um 3 Uhr morgens in Nortorf in beendet, alles in Absprache mit Polizei und Versammlungsbehörde.

Bauern kippen Mist auf Autobahn-Zufahrt

Dabei handelte es sich um eine sogenannte Spontanversammlung, diese war vorher also nicht angemeldet. Da sie sich aus aktuellem Anlass gebildet hatte, war sie aber zulässig. Die Auflösung sei reibungslos verlaufen. Auswirkungen auf den Straßenverkehr habe es zudem nicht gegeben, da die betroffenen Orte keine hoch frequentierten Durchgangsstraßen seien.

Der Verkehr auf der A7 und der L328 war ebenfalls nicht betroffen – zumindest in der Nacht. Am Morgen blockierte ein großer Misthaufen die Zufahrt zur A7 in Richtung Hamburg an der Anschlussstelle Großenaspe.

In Hamburg hatten die Bauern am Montag bei ihren Protesten den Finkenwerder Ring und den Bereich rund um die Anschlussstelle Waltershof besetzt. Mist wurde auf der Straße verteilt, Feuer entzündet. Durch die unangemeldete Versammlung war der Hafenverkehr empfindlich gestört, die Anschlussstelle zur A7 blockiert. Anweisungen der Polizei wurden ignoriert, die Bauern verharrten über Nacht auf der Straße. Erst am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr machten sich die letzten Verbliebenen auf den Weg zur Landesgrenze. (aba/dg)