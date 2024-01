Blockade-Krimi im Hamburger Süden: Bauern übernachten auf Straße

Die Bauern-Blockade im Hamburger Süden dauert weiter an: Bereits am Montag hatte eine Gruppe Landwirte im Rahmen der Bauern-Proteste mit rund 100 Traktoren den Finkenwerder Ring besetzt. Durch die unangemeldete Versammlung wurde der Hafenverkehr empfindlich gestört, die Anschlussstelle Waltershof zur A7 unpassierbar. Ein Teil der Landwirte harrte die Nacht über auf der Straße aus – und widersetzt sich damit weiter den Anordnungen der Polizei.

Am Dienstagmorgen besetzen noch 100 Personen mit etwa 30 Fahrzeugen den Bereich rund um die Anschlussstelle Waltershof/Finkenwerder Ring. „Die Lage ist weiter ruhig“, sagte ein Polizeisprecher der MOPO. Die Beamten vor Ort seien weiter mit den Bauern im Austausch, weitere polizeiliche Maßnahmen würden derzeit geprüft.

Hamburg: Bauern harren nachts auf Straße aus

Aufgrund der anhaltenden Blockade ist auch am Dienstag mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Unter anderem die Cuxhavener Straße, einer der wichtigen Zubringer in Hamburgs Süden, ist am Dienstagmorgen völlig verstopft, der Stau zieht sich bis nach Neugraben.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg im Trecker-Chaos: Schluss mit den Machtspielchen!

An anderer Stelle haben die Landwirte den Weg inzwischen freigemacht: Am Montagabend hatte eine Gruppe noch die Straße Kornweide in Wilhelmsburg besetzt. In den frühen Morgenstunden um etwa 2.30 Uhr räumten die Bauern dort jedoch selbstständig die Straße. (doe)