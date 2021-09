Dramatische Momente bei Mäharbeiten in Burg im Kreis Dithmarschen: Ein 55-jähriger Traktorfahrer wollte mit seinem fünfjährigen Sohn gerade Rasenfläche an der Hochdonner Chaussee mähen, als der Fußraum des Traktors plötzlich heiß wurde.

Schnell brachte er sich und seinen Sohn in Sicherheit, bevor der Traktor in Flammen aufging. In kürzester Zeit war das zehn Jahre alte Liebhaberstück des Mannes vernichtet. Nach Angaben des Bauers kam es auch zu einem lauten Knall. Im Fahrzeug befanden sich zudem 300 Liter Diesel.

Unter schwerem Atemschutz gelang es den Helfern schließlich, die Flammen zu bekämpfen und eine größere Ausbreitung des Feuers auf das Feld zu verhindern. Die starke Rauchentwicklung war noch in mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Burg und Hochdon im Einsatz. Die Hochdonner Chaussee blieb währenddessen gesperrt. (mhö)