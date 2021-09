Fataler Arbeitsunfall am Dienstagmorgen in Lemsahl-Mellingstedt: Ein Mann war rund vier Meter in die Tiefe gestürzt und hatte beim Aufprall auf den Betonboden schwerste Verletzungen erlitten. Ein Notarzt versorgte den Arbeiter, legte ihn noch am Unglücksort in ein künstliches Koma. Lebensgefahr kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 12 Uhr bei Renovierungsarbeiten an einem Doppelhaus in der Straße Kreienhoop. Hier stand der 31-jährige Bauarbeiter im ersten Obergeschoss auf einer Leiter, als er plötzlich den Halt verlor und durch eine Bodenöffnung rund vier Meter in die Tiefe stürzte. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Bauarbeiter stürzt vier Meter in die Tiefe – Notarzt rückt an

Ein Notarzt versorgte das Unfallopfer noch an Ort und Stelle und legte es in ein künstliches Koma. Danach wurde der 31-Jährige in eine Vakuummatratze gelegt und in eine Klinik transportiert. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen übernommen.