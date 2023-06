Tödliches Badeunglück bei Hamburg: Leiche aus See geborgen

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist es am Samstagmorgen in einer als Badeplatz beliebten Kiesgrube zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Trotz eines Großaufgebots konnten die Retter die vermisste Person nur noch tot bergen.

Laut Feuerwehr war gegen 9.35 Uhr ein Notruf von dem See an der Straße Im Grunde eingegangen. Passanten hatten eine jüngere Person im See gemeldet, die plötzlich untergegangen sein soll. Mehrere Feuerwehren, Rettungsschwimmer und ein Hubschrauber rückten an.

Traurige Gewissheit: Retter bergen Leiche aus Kiesgrube

Rund 50 Rettungskräfte suchten fieberhaft nach der vermissten Person. Zwei Stunden später dann traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte zogen eine Leiche aus dem Wasser. Auf MOPO-Nachfrage wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zu der geborgenen Person machen.

Der See ist ein beliebtes Badeziel, wird aber nicht bewacht.