Autowrack fliegt meterweit über A20 – Fahrer überlebt heftigen Unfall

Mit hohem Tempo kracht ein BMW-Fahrer am Sonntagabend auf der A20 im Kreis Stormarn in die Leitplanke. Das Fahrzeug fliegt mehrere Meter über die Autobahn, hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Der Fahrer hat einen riesigen Schutzengel an Bord.

Der Mann war mit seinem BMW gegen 20 Uhr auf der A20 in Richtung Lübeck unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er bei Mönkhagen von der Straße ab und krachte gegen das Fundament der Autobahnbrücke. Anschließend schleuderte er meterweit über die Fahrbahn – und blieb erst auf der Leitplanke liegen.

A20 bei Lübeck: BMW hinterlässt großes Trümmerfeld

Weshalb es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Der Mann soll mit hohem Tempo unterwegs gewesen sein.

Der BMW wurde so stark beschädigt, dass das Auto als solches nach dem Unfall kaum noch zu erkennen war. Der Motorblock wurde aus dem Fahrzeug gerissen und lag auf der Fahrbahn, wo der BMW ein großes Trümmerfeld hinterließ.

Der Fahrer überlebte den Unfall schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Autobahn 20 in Richtung Lübeck rund drei Stunden voll gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Mönkhagen, Eckhorst, Hamberge, Westerrade, Geschendorf, Struckdorf und der Lübecker Berufsfeuerwehren halfen mit. (fbo)