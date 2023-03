Frakturen im Kopf und Gesicht: Jugendgang schlägt hinterhältig 17-Jährigen bewusstlos

Es ist eine Tat, die fassungslos macht. An einem S-Bahnhof attackiert eine Jugendgang zwei Jungen hinterhältig. Am Ende landet einer mit etlichen Frakturen im Kopf und Gesicht im Krankenhaus. Doch die Polizei fasst die Täter schnell.

Am 18. März provozierte eine Gruppe Jugendlicher in einer S-Bahn in München einen 17- und einen 18-Jährigen. Als das Duo am Marienplatz ausstieg, folgte der brutale Angriff.

Einer aus der Gang schlug dem 17-Jährigen von hinten mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer schlug so hart mit dem Kopf auf dem Steinfußboden auf, dass es sich multiple Frakturen im Kopf- und Gesichtsbereich zuzog. Der Junge wurde bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert.

Insgesamt vier Täter: Jugendgang schlägt in München hinterhältig zu

Die Polizei konnte dank zahlreicher Hinweise einen schnellen Fahndungserfolg erzielen. Ein Haupt- und zwei Mittäter wurden ausfindig gemacht. Bei ihnen handelt es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Die beiden Mittäter sollen 16 und 17 Jahre alt sein, die kosovarische Staatsangehörigkeit besitzen und ebenso in München wohnen.

Dieses Bild aus der Überwachungskamera der Bahn nutzt die Polizei zur Fahndung. Bundespolizei Dieses Bild aus der Überwachungskamera der Bahn nutzt die Polizei zur Fahndung.

Am vergangenen Donnerstag erfolgte ein Zugriff in den Wohnungen der Tatverdächtigen. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 16-jähriger Deutscher aus München, wurde daraufhin identifiziert. Der Haupttäter zeigte sich geständig.