Autofahrerin gerät in Gegenverkehr – Hubschrauber muss kommen

Schwerer Unfall im Kreis Plön: Eine 48-jährige Autofahrerin ist am Dienstag ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr gefahren. Sie prallte mit einem weiteren Fahrzeug zusammen und wurde lebensgefährlich verletzt.

Zum Unglück kam es laut Polizei auf der Kreisstraße 25 zwischen Lebrade und Lepahn. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 13.40 Uhr mit ihrem Seat aus Lepahn kommend in Richtung Lebrade. In einer leichten Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf Autobahn: Pferdeanhänger wird beim Überholen gerammt – und kippt um

Dabei stieß sie mit dem Honda eines 68-Jährigen zusammen. Die 48-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, sagte die Polizei am Mittwoch.

An den beiden Autos entstand Totalschaden. Die K25 war während des Rettungseinsatzes für etwa drei Stunden voll gesperrt. Das Polizeirevier Plön hat ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des genauen Unfallhergangs eingeleitet. (mp/dpa)