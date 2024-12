Junger Fahrer verliert Kontrolle und rast über Radweg – Frau schwer verletzt

Schlimmer Unfall in Ratzeburg: Am frühen Freitagmorgen verliert ein 20-Jähriger aus Itzehoe auf dem Lüneburger Damm die Kontrolle über seinen Wagen und erfasst eine Radfahrerin. Sie wird schwer verletzt.

Der junge Fahrer des Cupra Formentor war gegen 3.30 Uhr auf der B208 in Richtung Innenstadt unterwegs, als er am Ausgang einer Kurve von der Fahrbahn abkam und auf den Radweg geriet. Dort kollidierte er frontal mit einer 42-jährigen Radfahrerin aus der Nähe von Ratzeburg, die mit drei weiteren Radfahrern in Richtung Bahnhof fuhr.

Frau von Pkw auf Radweg angefahren – schwer verletzt

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein 41-jähriger Radfahrer aus Bremen, der wenige Meter hinter ihr fuhr, wurde durch das Fahrrad der Frau leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2700 Euro. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat ein Gutachten eines Sachverständigen angeordnet, um den Unfallhergang zu klären.