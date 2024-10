Wieder Bluttat in Hamburg: Mann mit Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt

Schon wieder endete ein Streit in Hamburg blutig: In Farmsen-Berne wurde am Sonntagnachmittag ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Erst am frühen Samstagabend wurde ein Mann in Billstedt erschossen. Nur wenige Stunden später kam es in Rahlstedt zur nächsten Schießerei, bei der ein 23-jähriger Mann mehrfach von Kugeln getroffen wurde. Jetzt die nächste Bluttat in Hamburg: Gegen 16.10 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, weil ein Streit in einer Nachbarwohnung eskalierte. Drei Männer sollen daran beteiligt gewesen sein.

Farmsen-Berne: Mann durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, verlagerte sich der Streit auf den Parkplatz vor dem achtstöckigen Haus an der Straße Berner Koppel, wo einer der Männer einen weiteren mit einer Stichwaffe angriff und im Brustbereich verletzte. Wie die Polizei der MOPO sagte, besteht bei dem Verletzten Lebensgefahr.

Polizisten rückten mit Maschinenpistolen und Schutzschilden an und nahmen einen Tatverdächtigen fest. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der dritte Beteiligte wurde als Zeuge mit zur Wache genommen und vernommen.

Im Laub vor dem Haus fanden die Einsatzkräfte die mutmaßliche Tatwaffe. Was der Hintergrund der Auseinandersetzung war und in welcher Beziehung die drei Männer zueinander stehen, ist noch nicht bekannt.