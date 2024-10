Wieder Schüsse: Mann von mehreren Kugeln getroffen

Erst am frühen Samstagabend wurde ein Mann in Billstedt erschossen. Nur wenige Stunden später kam es in Rahlstedt zur nächsten Schießerei, bei der ein 23-jähriger Mann mehrfach von Kugeln getroffen wurde. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Um kurz nach Mitternacht ereignete sich die Schießerei im Schimmelreiterweg in Rahlstedt. Nach bisherigen Informationen wurde das Opfer mehrfach von Kugeln getroffen, die laut Angaben viermal Beine und Arme trafen.

Rahlstedt: Zeugen mussten betreut werden – Opfer von mehreren Schüssen getroffen

Der Täter soll anschließend mit einem Fahrzeug geflohen sein. Das Opfer, das nach ersten Informationen nicht in Lebensgefahr schwebt, wurde vom Notarzt und einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Betroffene wurden vor Ort kurzzeitig von der Feuerwehr betreut. Eine anschließende Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Schütze ist weiterhin auf der Flucht.