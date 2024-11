Bei Hamburg: Fußgängerin von Auto erfasst und auf Motorhaube geschleudert

In Reinbek in Schleswig-Holstein hat sich am Mittwochabend ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Autofahrer fuhr eine Fußgängerin an. Sie wurde schwer verletzt.

Die Fußgängerin wollte gegen 16.50 Uhr die Hamburger Straße überqueren. Der Fahrer eines Fiat Doblò sah sie in der Dunkelheit wohl zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste sie, erklärte ein Sprecher der Polizei der MOPO.

Dabei wurde das Opfer auf die Motorhaube geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Straße ist laut Polizei zum Teil gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (mp)