Im Januar 2023 ist eine junge Mutter mit dem Rad unterwegs. Sie will ihren Sohn aus der Kita abholen. Wenige hundert Meter von ihrem Ziel entfernt wird sie vom Fahrer eines Lastwagens überrollt und getötet. Der fatale Unfall vor knapp zwei Jahren in der HafenCity wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht Hamburg verhandelt. Der Lkw-Fahrer war der fahrlässigen Tötung angeklagt. Dem Urteil ging ein bewegender Prozess voraus, Angehörige brachten Fotos der Verstorbenen mit in den Gerichtssaal. Mit dem Strafmaß dürfte nicht jeder zufrieden sein.