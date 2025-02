24-Jährige landet mit Seat kopfüber in Tümpel

Gefährlicher Unfall im Norden: In Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine Frau mit ihrem Auto kopfüber in einem Tümpel gelandet. Sie kam mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall passierte am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Schloßstraße in Grambek. Die 24-jährige Fahrerin eines weißen Seat Leon kam mit ihrem Auto von der Straße ab, das sich drehte und schließlich über Kopf in einem kleinen Teich zum Stillstand kam.

Grambek: Auto landet kopfüber in Tümpel

Da der Teich relativ flach war, tauchte nur eine Hälfte des Seats in das Wasser ein. Die leichtverletzte Frau war nicht im Fahrzeug eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das könnte Sie auch interessieren: Fußgänger bei Unfall in der City schwer verletzt – wichtige Hauptstraße gesperrt

Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist bisher unklar. (mp)