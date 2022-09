Bei Hamburg: Auto kracht in Mauer von Friedhofskapelle – zwei Verletzte

Ein dunkler BMW ist frontal in die Fassade einer Friedhofskapelle an der Hamburger Straße in Ahrensburg (Kreis Stormarn) gekracht: Laut Polizei wurden die Einsatzkräfte durch das BMW-eigene Bordsystem über den Unfall am Freitagnachmittag informiert.

Der Bordcomputer registrierte den Aufprall. Weil die zwei Insassen nicht auf die Sprachsteuerung reagierten, meldete das System automatisch einen schwereren Unfall mit Verletzten.

Ahrensburg: Auto kracht in Fassade von Friedhofskapelle

Die informierte Leitstelle entsandte daraufhin ein größeres Kräfteaufgebot nach Ahrensburg. Einsatzstichwort: Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr. Und tatsächlich fanden die Retter zwei Insassen in dem BMW vor. Sie wurden durch eine per Helikopter eingeflogene Notärztin versorgt.

Ein Loch klafft in der Fassade der Friedhofskapelle.

Die Polizei ließ den Unfallort und die Kapelle vorübergehend sperren. Am Gebäude entstand hoher Schaden; durch die Kollision fielen Backsteine ab. Ein Statiker werde die Kapelle überprüfen, erst danach könne sie wieder freigegeben werden“, so ein Leitstellen-Sprecher.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Möglich, dass der Fahrer Gas und Bremse verwechselte oder eine Erkrankung ursächlich war.