Kollisionen mit Baum und parkenden Autos: Zwei Unfälle bei Hamburg

In der Nacht zu Mittwoch gab es fast zur gleichen Zeit im Kreis Pinneberg zwei Verkehrsunfälle: Bei einem wurde die Autofahrerin wurde schwer verletzt, beim anderen flüchtete der Autofahrer vom Unfallort.

Gegen 0.30 Uhr krachte eine Autofahrerin auf der Ahrenloher Straße in Tornesch direkt vor der Feuerwache mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Wie es genau dazu kam, ist noch unklar.

Unfall in Tornesch: Autofahrerin prallt gegen Baum

Die Frau wurde dabei verletzt und laut einem Feuerwehrsprecher in eine Klinik gebracht. Die Einsatzkräfte kühlten währenddessen den Motorrraum des Wagens und sicherten die Straße ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Fußgänger von Transporter erfasst

Etwa zur gleichen Zeit verlor der Fahrer eines BMW auf der Straße Großer Reiterweg in Pinneberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in mehrere parkende Autos. Als Polizei und Feuerwehr am Unfallort eintrafen, war der Fahrer laut Feuerwehr geflüchtet. Die Polizei machte sich mit mehreren Streifenwagen auf die Suche.

Der Fahrer des weißen BMW krachte mit seinem Auto in mehrere Fahrzeuge. Florian Sprenger Der Fahrer des weißen BMW krachte mit seinem Auto in mehrere Fahrzeuge.

Auch bei diesem Unfall ist noch unklar, wie es genau dazu kommen konnte. Laut einem Reporter vor Ort soll der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.