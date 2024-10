Schwerer Unfall in Hamburg: Fußgänger von Transporter erfasst

Schwerer Unfall in Rahlstedt: Am frühen Dienstagmorgen ist ein Transporterfahrer mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Der Verletzte kam in Notarztbegleitung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 7 Uhr morgens alarmiert. Auf der Kreuzung Berner Straße/Bargteheider Straße fanden die Rettungskräfte einen verletzten 42-Jährigen liegend vor. Er hatte laut Feuerwehr eine Platzwunde, war aber ansprechbar.

Unfall in Hamburg-Rahlstedt: Fußgänger angefahren

Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Der Mann kam in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus.

Über den Unfallhergang ist ebenfalls noch nicht viel bekannt. Laut einem Reporter vor Ort schilderten Augenzeugen des Unfalls, dass der Mann die Kreuzung überquerte, als der Transporterfahrer ihn anfuhr. (tst)