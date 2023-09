Schrecklicher Unfall: Auto in zwei Teile gerissen – Teenager stirbt

Schrecklicher Unfall im Kreis Dithmarschen: Bei einer Kollision zweier Autos auf der Hauptstraße in Immenstedt ist am Sonntagmorgen ein Teenager ums Leben gekommen. Drei weitere Männer wurden teils schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Der 18-Jährige soll ersten Polizei-Angaben zufolge gegen 3.15 Uhr mit seinem Audi zunächst rechts von der Straße abgekommen, dann gegen die Bankette gestoßen sein. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin zurück in den Gegenverkehr, wo es zu einem Crash mit einem Renault kam.

Unfall in Immenstedt: Für jungen Fahrer kam jede Hilfe zu spät

Während der Renault schwer an der Front beschädigt wurde und auf der Straße zum Stehen kam, wurde der Audi durch die Kollision in zwei Teile getrennt; der hintere Teil des Fahrzeugs landete im Graben. Für den 18 Jahre alten Fahrer sei jede Hilfe zu spät gekommen. Ein Polizeisprecher: „Er verstarb noch an der Unfallstelle.“

Die drei Männer im Renault wurden teils schwer verletzt, vor Ort versorgt und anschließend in Kliniken gebracht. Die Polizei ließ die Straße sperren und einen Sachverständigen kommen. Zusammen wolle man die genauen Umstände des Unfalls nun rekonstruieren, hieß es weiter. (dg)