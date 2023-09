In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist ein Auto am Samstagabend nach einem Unfall in einem privaten Teich gelandet. Das soll allein in diesem Jahr schon öfter passiert sein.

Der Fahrer eines VW war gegen 18 Uhr auf dem Landweg in Brunsbüttel unterwegs und kam dabei von der Straße ab. Den Schlusspunkt der Fahrt gab es erst in einem nahegelegenen Teich.

Brunsbüttel: Feuerwehr zieht Unfallauto aus einem Teich

Der Fahrer blieb unverletzt. Feuerwehrleute zogen das Auto mit einer Seilwinde aus dem Wasser.

Es soll bereits der dritte Unfall dieser Art gewesen sein – allein in diesem Jahr. Auch bei den beiden vorigen Fällen hatten die Autos aus dem privaten Teich gezogen werden müssen.

Was genau zu dem Unfall geführt hat, war am Samstagabend noch unklar. (fbo)