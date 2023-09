War es ein Femizid? Frau (31) stirbt nach Messerangriff

Eine grausame Tat führte Polizeibeamte in der Nacht zum Samstag in die Moorstraße in Verden: Eine 31-jährige Frau wurde dort mit einem Messer tödlich verletzt. Wenig später konnte ein ebenfalls 31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun mit Hochdruck, um die Hintergründe der Tat aufzudecken.

Augenzeugen des Geschehens hatten per Notruf die Polizei gewählt, woraufhin sofort zahlreiche Kräfte entsandt wurden, wie die Polizei Verden am Samstag berichtete. Für die 31-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch am Tatort.

Verden: 31-Jährige stirbt nach tödlichen Messerstichen

Der Tatverdächtige wiederum wurde in einer Wohnung in der Nachbarschaft gefunden, wo er durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) festgenommen wurde. Bereits während der Festnahme führten die Beamten umfangreiche Spurensicherungen und erste Vernehmungen durch.

Was genau zur Tat geführt hat und in welcher Beziehung das Opfer und der Tatverdächtige zueinander standen werde nun unter Hochdruck ermittelt, sagte die Polizei. Geleitet werden die Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Verden. (mp)