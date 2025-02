„Kunde“ verletzt Bahn-Mitarbeiter mit Absperrpfosten – „jetzt steche ich dich ab!“

Ein aggressiver „Kunde“ hat am Flensburger Hauptbahnhof versucht, ohne Geld an ein Ticket zu kommen, und anschließend einen Service-Center angegriffen, verletzt und mit dem Tode bedroht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich schon am Samstag um 13.30 Uhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach kam ein Mann in das Service-Center der Deutschen Bahn und verlangte unter Vorlage eines „Inkasso-Schreibens“ ein Deutschlandticket. Geld hatte er nicht dabei.

„Jetzt hole ich mein Messer und steche dich ab!“

Als der Mitarbeiter ihn darauf hinwies, dass das Ganze so nicht funktioniere, rastete der Mann aus: Er griff nach dem Kugelschreiberhalter auf dem Schreibtisch und warf ihn nach dem Angestellten. Anschließend beleidigte er ihn, nahm sich einen 15 Kilogramm schweren Absperrpfosten und zerstörte damit den Computer und weiteres Inventar.

Nach diesem Ausbruch verließ der Mitarbeiter das Büro und flüchtete in den Hinterraum – doch als er zurückkehrte und nach dem Rechten sah, befand sich der Aggressor immer noch in seinem Service-Raum und warf jetzt mit dem Absperrpfosten, der den Bahn-Angestellten an der Schulter verletzte.

Der Täter drohte ihm noch mit den Worten „Jetzt hole ich mein Messer und steche dich ab!“, dann verließ er den Bahnhof. Der Bahnmitarbeiter kam wegen seiner Schulterverletzung in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht nun mit einer Beschreibung nach dem Täter: Demnach ist er 189 bis 192 cm groß, arabisch aussehend, ca. 30 Jahre alt, trägt einen Vollbart, einen grauen Mantel mit roten Nähten und schwarze Halbschuhe mit weißem Logo (vermutlich Nike). Hinweise werden unter der Nummer (0461) 31320 entgegengenommen. (prei)